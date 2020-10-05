AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in acı günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in acı günü

05.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:11
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in acı günü

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in vefat eden amcası 85 yaşındaki Halef Şahin, toprağa verildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in vefat eden amcası 85 yaşındaki Halef Şahin, toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Halef Şahin'in cenazesi, Hz. Ali Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenazeye Şahin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Beren Saat Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in acı günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 13:14:14. #1.15#
title