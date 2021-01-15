AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den Bakan Kurum'a teşekkür
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den Bakan Kurum'a teşekkür

15.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:14
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den Bakan Kurum'a teşekkür

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Nizip Çayı'nın temizlenmesi sürecine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Nizip Çayı'nın temizlenmesi sürecine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip çayı ile ilgili gelinen son noktanın sevindirici olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sağlayacağı destekle Başpınar bölgesinden başlayarak Nizip'teki Hancağız Barajı'na kadar uzanan Nizip Çayının tüm bölgede oluşturduğu zararın önüne geçileceğini aktaran Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Nizip Çayının temizlenmesi ve eskisi gibi berrak akması bölge halkının en büyük isteğiydi bizler de halkımızın bu talebini yerine getirmek ve Nizip Çayındaki kirliliği ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunduk ve konuyu ilgili bakanlığımıza illettik. Bunun sonucunda da Bakanlığımız Nizipli hemşehrilerimin talebine ve bizlerin girişimlerine kayıtsız kalmayıp Nizip Çayının temizlenmesi konusunda gerekli desteği sağlayacağını belirtti. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum beye Gazi şehrimizin çevre projelerine, Nizip Çayımızın temizlenme sürecine verdiği müstesna destekler için teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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