AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için yürüttüğü çalışmaları kapsamında, "Muhalefet, bizim projelerimizi hayal bile edemez. 24 Haziran'a kadar girilmedik sokak, çalınmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillikleri için 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep'in 9 ilçesi ve mahallelerini ziyaret ederek, seçimlerin önemini ve AK Parti'nin yeni dönem projelerini anlatıyor.

Erdoğan, Besnililerle buluştu

Gaziantep Besniler Vakfı (GABEV)'in düzenlediği İftar programında Besnili vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Erdoğan, "Seçim olsa da olmasa da AK Parti kadroları olarak hep sahada ve vatandaşlarımızla birlikte olduk. Milletvekillerimiz ve bakanlarımız ile birlikte hemşehrilerimizin sorunlarına mecliste, kabinede çözüm yolları bulmaya çalıştık. Yerelde il ve ilçe teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla vatandaşlarımıza hep yakın olduk, onlara dokunduk. Milletvekillerimiz, yeni dönem adaylarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımız tüm enerjileriyle 24 Haziran seçimleri için çalışıyorlar. Şu an, ne görevde olduğumuzun, yüklendiğimiz misyonun büyüklüğü ve hayatiyeti karşısında bir anlamı yok. Biz, bu dava ve 'Büyük Türkiye' ideali için çalışan neferleriz. Biliyorum ki, halkımız 24 Haziran'da yine AK Parti'ye görev verecek" dedi.

"Ak Parti'li kadınlar karınca gibi çalışıyor"

Eşiyle birlikte AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, Gaziantep'in her zaman AK Parti'ye sahip çıktığını belirterek, "Hepimiz görüyoruz ki 24 Hazıran seçimleri için hanım ablalarımız adeta karıncalar gibi sabırlı ve sistemli çalışmaya devam ediyor. Bunun sonuçlarını inşallah sandıkta alacağız. İnanıyorum ki, şimdiye kadar 2002 yılından bu yana tüm seçimlerde teveccüh gösterip, sandıktaki iradesiyle AK Parti'ye görev veren milletimiz, Türkiye'nin kalkınmasını devam ettirecek projeler üretmek şöyle dursun şimdiye kadar yapılanları kapatmaktan, yıkmaktan bahsedenleri sandığa gömecek. 24 Haziran'a kadar girilmedik sokak, çalınmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmayacağız. Muhalefet, bizim projelerimizi hayal bile edemez. Türkiye'yi, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştürmek, demokratik standartları yüksek, başta bölgemiz olmak üzere her alanda kalkınmış bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemek, huzur ve güven içinde daha kaliteli bir yaşam sürebilmek, gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakabilmek için, hedefi daha da büyütmek için, AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü meclis, güçlü Türkiye ile hepimiz kazanacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP