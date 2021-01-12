AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret

12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:55
AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Koçer, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yaparak, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zor durum nedeniyle esnafın yaşadığı sorunları bildiğini ve yakından takip ettiğini belirtti.

Salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin zorunluluk olduğunun altını çizen Koçer, şunları kaydetti:

"Hızla büyüyen Türkiye ekonomisinin en önemli paydaşlarından bir tanesi esnaf ve sanatkarlarımızdır. İş hacmi bakımından küçük de olsa ekonomiye katkı bakımından esnafımızın payı son derece büyüktür. Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Türkiye bu türden zor sınavlara alışık ve büyük bir devlettir. İlk günden itibaren hızla alınan tedbirler ve yapılan desteklerle ihtiyacı olan her vatandaşın, özellikle esnafın yanında yer almıştır."

GESOB Başkanı Küsbeoğlu'ndan esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyerek hükümetin aldığı tedbirler ve esnaf destekleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Koçer, "Esnafımızın ve sanatkarımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Arda Turan Mesut Bakkal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Küsbeoğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:58:29. #1.15#
title