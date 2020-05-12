AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Engelliler Haftası mesajı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Engelliler Haftası mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Engelliler Haftası mesajı
12.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:32

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, toplumun en önemli parçası olan engellilerin sorunlarını gündeme getirerek, onlar adına bir farkındalık yaratma imkanı sunulan bu haftanın, tüm toplumun engellileri anlaması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Engellilere sağlanan imkan ve sunulan hizmetler ile bu hizmetlerin kalitesi bulundukları toplumun insanlık ve gelişmişlik düzeyini gösterdiğini aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Bu imkanı sunmak devletimiz kadar herkesin görevi ve sorumluluğudur. Biz de engellilerimizin yaşam kalitesini arttırmak, başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, eğitime ve istihdama katılım oranlarını yükseltmek ve hepsinden önemlisi kendilerini toplumun bir parçası olarak görebilmeleri için gereken yasal düzenlemeleri gerçekleştiriyor, ülkemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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