AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, herkesin 24 Haziran'da sandığa gitmesini istedi.

Kentte seçim çalışmalarını yürüten Milletvekili Koçer, yazılı açıklamasında, 24 Haziran akşamı halkın "yapım ekibini" iktidara taşıyacağını, "yıkım ekibini" ise sandığa gömeceğini ifade etti.

Herkesi oy kullanmaya davet ederek, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Koçer, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da isimler değil, ülkemizin ve milletimizin geleceği oylanacak. Türkiye'nin ve insanlarımızın geleceğinin oylanacağı bu seçimde mutlaka bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın. 24 Haziran sabahı vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Bu seçimde isimler değil geleceğimiz oylanacaktır. 24 Haziran sadece bizler için değil, ülkemiz ve milletimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kampanyamız süresince toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştık ve vatandaşlarımızla kucaklaştık. Türkiye'nin önünde önemli bir seçim var. Bu seçimde vatandaşlarımız sadece kendilerinin değil aynı zamanda çocuklarının ve ülkemizin de geleceğini oylayacaktır."