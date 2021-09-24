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AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a ziyaret

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ahmet Parlak ve beraberindeki heyetle ilçe teşkilatıni ziyaretinin ardından Belediye Başkanlığına geçti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, daha sonra Yolveren Mahallesi'nde sarımsak ekim alanına geçti.

Üretici ve işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra sarımsak ekimi yapan Erdoğan, gazetecilere Araban sarımsağının şifa kaynağı olduğunu söyledi.

İlçedeki çalışmaları anlatan Erdoğan, Köklüce Mahallesi'ndeki tarihi Yavuz Sultan Selim Camisi'nin turizm için önemine dikkati çekti.

Ardıl Barajı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, Araban Kaymakamlığına atanan Ömer Sevgili'yi de ziyaret etti.

Erdoğan, ilçedeki bazı mahallelere ziyaretlerde bulunduktan sonra Başpınar Mahallesi'ndeki cemevinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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