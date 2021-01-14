AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'tan esnaf odalarıyla buluştu
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'tan esnaf odalarıyla buluştu

14.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:14
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'tan esnaf odalarıyla buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, esnaf odalarıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, esnaf odalarıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Bakbak, Gaziantep Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı, Gaziantep Oto Makine ve Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Kemal Güneş ve Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı'yla bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılar yaşandığını ifade eden Bakbak, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımızla gurur duyuyoruz. Zorlukları beraber aşacağız. Esnafımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Esnafın taleplerini aldıklarını ve ilgili bakanlıklara ileteceklerini belirten Bakbak, aşılama çalışmalarının ardından normalleşmeye geçileceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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