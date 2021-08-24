AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan hastane inşaatında inceleme
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan hastane inşaatında inceleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan hastane inşaatında inceleme
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 25 Aralık Devlet Hastanesine ek olarak yapımı süren 300 yataklı hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 25 Aralık Devlet Hastanesine ek olarak yapımı süren 300 yataklı hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Bakbak ve beraberindeki Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hastane inşaatını gezerek, Başhekim Op. Dr. Mehmet Emin Türk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk, ek hizmet binasının yapımı devam ederken hastanenin tüm bölüm ve birimlerinin hizmet vermeye devam ettiğini ve işleyişte aksama yaşanmadığını bildirerek, inşaatın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Kentin yanı sıra bölgeye hizmet vermesi hedeflenen hastaneye ek yapılan hizmet binasında 54 yoğun bakım ünitesi, 300 yatak, 110 poliklinik, 22 diyaliz ünitesi, 11 ameliyathane ve 20 acil müşahede yatağı yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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