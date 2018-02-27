AK Parti Gaziantep İl Yönetimi Toplantısı, Mehmet Eyup Özkeçeci başkanlığında yapıldı.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6. Olağan İl Kongresinin ardından il yönetim toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, il kongresinin başarılı bir şekilde geçtiğini belirtti.

2019 seçiminde başarılı bir sonuç almak istediklerini ifade eden Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizden talep ettiği en başarılı ilk 10 hedefini mutlaka yakalamalıyız. Cumhurbaşkanımızın Gaziantepimize ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi ve bu ziyaretinde yeniden Gaziantep'e hayran kaldı. Önemli olan milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmak. 2019 seçimlerinde de Gaziantep kendine layık görevi yapacak, layık olan başarıyı gerçekleştirecek ve oyumuzu artıracağız inşallah."