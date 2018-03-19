AK Parti Gaziantep İl Yönetimi Gazetecilerle Buluştu

AK Parti Gaziantep İl Yönetimi, 6. Olağan İl Kongresinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Fıstık Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yönetimle hedeflerini arttırarak yola devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18-25 yaş grubundaki gençlere fırsat verilmesini istediğini, kendilerinin de bu talimata uyarak yönetime bu yaş aralığında 3 üye aldıklarına işaret eden Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Siyaseti bizimle öğrenecekler. Bunun dışında 13 kadın üyemiz var. Genel merkezden yarın seçim var deseler tüm teşkilat hazır. 2023 hedeflerimiz var. Vatandaşlarımız gönüllerinden geçen Gaziantep'i yazsın hep beraber yapacağız. Bu şehir geçmişten miras, biz de geleceğe emanet edeceğiz. En iyi şekilde eserler bırakmalıyız. Teşkilatımızda her meslek grubundan arkadaşlar var. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Özkeçeci ayrıca, Başbakan Binalı Yıldırım'ın 24 Mart Cumartesi günü kente geleceğini bildirdi.