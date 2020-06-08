AK Parti Gaziantep İl Teşkilatından kan bağışı AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenledi.

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Teşkilat üyeleri, Türk Kızılay tarafından AK Parti İl Başkanlığında oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemli olduğunu ve teşkilatla kan bağışında bulmak istediklerini söyledi.

Kanın her zaman herkese lazım olabileceğini belirten Özkeçeci, "Tüm kardeşlerime ve vatandaşlara seslenerek kan bağışına davet ediyorum. Gelip kan versinler. 10 dakika sürecek kan bağışının ardından bir canı kurtarabilirler." dedi.

Kaynak: AA