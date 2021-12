GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı imkanları en etkin şekilde kullanarak, esnek ve özgün bir modelle salgın sürecini başarıyla yönettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Bir asır önce şanlı bir direnişle destan yazan Gaziantep'in bugün de başta ticaret ve üretim olmak üzere her alanda tarih yazmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, vatan tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı bir dönemde Gaziantep mücadelesiyle millete nasıl umut aşılamışsa, bugün de üreterek, çalışarak, ekonomiye katkı sağlayarak, ülkeye örnek olduğunu söyledi.

Gaziantep'e gelirken yol kenarında kadınların, hazırladığı tezgahlarda tüm meyve çeşitlerinden dondurulmuş, kurutulmuş meyveleri kendilerine ikram ettiklerini belirten Erdoğan, tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Gaziantep'in yatırımda, istihdamda, üretimde ihracatta, bunun yanında bütünüyle büyümede örnek olmaya devam edeceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, "Yardımseverlikte mazlum ve mağdurlara ensar olmakta gösterdiği başarı, her türlü takdirin üzerindedir. Bilhassa son 2 yıldır içinde bulunduğumuz salgın döneminde Gaziantep başarıları ile hem bizim hem de milletimizin gurur kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, Gaziantep'e 26 Eylül 2020'de yaptığı ziyareti hatırlatarak, "O günlerde Gaziantep'e geldiğimizde tüm dünya ile birlikte ülkemizde salgının sıkıntılarını yoğun bir şekilde hissediyorduk. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durmuş, kepenkler inmiş, insanlar evlerine hapsolmuş, seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları, günlük hayatın sıradanları haline dönüşmüştü. Tüm dünyada ciddi bir belirsizlik, ümitsizlik ve karamsarlık hakimdi. Milletimiz tüm bu sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor. Milletin derdiyle dertlenmek yerine istismar peşinde koşuyordu." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar"

Partililerin "Bir şarkı sen" şarkısını söylemesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hatırlayın, siz bu güzelim şarkıyı terennüm ederken, onlar, 'yandık, bittik, öldük' diyerek, insanımızın, girişimcimizin, çalışanımızın, üreticimizin morallerini bozmaya çalıştılar. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek, Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız veya belediyeleriniz ne yapıyor, bunu bu millete anlatın, hiçbir şey yok. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin, tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar, onlardan medet umdular."

Erdoğan, kendilerinin 2003-2013 Haziranı'nda IMF ile defteri kapattıklarını, 23,5 milyar dolar borcu ödediklerini belirterek, "27,5 milyar dolar banka rezervi vardı göreve geldiğimizde hamdolsun şimdi 120 milyar dolara dayandı. Biz buyuz. Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik. Kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket çığırtkanlığı yapanlara, sabah-akşam millete umutsuzluk aşılayanlara asla kulak asmadık. Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı imkanları en etkin şekilde kullanarak, esnek ve özgün bir modelle salgın sürecini başarıyla yönettik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, koronavirüs salgını esnasında dünyada kovid olanların yatırılacakları hasta yatağı bulunamazken, Türkiye'de kendilerinin sadece İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1050 ve Sancaktepe'de 1050 odalı tüm teknolojiye hakim iki hastane yaptıklarını, gençlerin bunları arkadaşlarına söylemelerini istedi.

Erdoğan, bir diğer hastaneyi de Arnavutköy'de yaptıklarını ayrıca görenlerin hayran kaldığı Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni yaptıklarını anlattı.

Hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Ama Bay Kemal hala şehir hastanesi nedir, bunu bilmiyor. Diyor ki bize bunun bütçede yerini göster? Sen ne anlarsın bütçeden, ne anlarsın bütçe kalemlerinden?" dedi.

"Bizler kararlı adımlarla yürüyoruz"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankasını ziyaret ettiğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hani diyordu ya 'Merkez Bankası bağımsız değil', ya bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre, demek ki bağımsız ve şimdi böyle bir kuruluş sana bir brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıya, dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. ya sende bir defa bu noktada haysiyet yok. Arkadan İstatistik Kurumu'na gitmek istedi. İstatistik Kurumu nefis bir cevap verdi, 'Siz, imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz. Dolayısıyla sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok. Çok istiyorsanız bize yazılı olarak bildirin, biz de size yazılı cevabını veririz.' Çılgına döndü. Daha sen çok çılgına döneceksin çünkü dürüst değilsin. Siyasi ahlaktan yoksunsun. Sende etik diye bir şey yok ve bizler kararlı adımlarla yürüyoruz, şehir hastanelerimizle ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın rahatlıkla gittikleri zaman ilgi görecekleri yerdeyiz."

(Sürecek)

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş

