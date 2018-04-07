AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, partisinin il binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, danışma kurulunun birlik ve beraberliği pekiştirecek, çalışmaları birbirlerine aktaracak önemli bir araç olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda çok büyük sorunlar yaşandığını anımsatan Koçer, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin iyi bir yönetim ve istikrarlı bir düzen içerisinde bunları alt etmeyi becerdiğini kaydetti.

Türkiye'nin büyümede büyük başarılara imza attığına dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

"Büyümede geçen yıl dünyada 3'üncü Avrupa Birliği'nde birinci olan ülkemiz bu yıl da aynı başarıya imza atacaktır. Mart ayı Türkiye ihracatında büyük bir rekor geldi. Yaklaşık yüzde 15'lik artışla tüm zamanların en iyi mart ayı ihracatını gerçekleştirdik. Kredi Garanti Fonunu devreye sokarak şirketlerin teminat konusu çözüldü. Diğer yandan TOBB ile hükümetimizin anlaşmasıyla bir nefes kredisi ortaya çıkarıldı ve yaklaşık 7,5 milyar liralık nefes kredisi geçen hafta kamuoyuna sunuldu. Azami 200 bin lira olmak üzere Kredi Garanti Fonu'nun destekleyeceği bu kredi 6 ay ödemesiz, ondan sonra 12 ay ödemeli olarak esnafın ve tüccarın arzusuna sunuldu. İstikrar, büyüme ve halkımızın refahı için çalışmak zorundayız. Gerek ülkemiz, gerekse şehrimiz için daha iyisini yapmak için hep birlikte çabalamak zorundayız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da 2019 yılında gerçekleştirilecek belediye, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ederek, bu seçimin cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin önemine değinen Tayyar, "Türkiye, içine kapanık, ensesine vurulduğu zaman lokması ağzından alınan bir ülke mi olacak, yoksa küresel aktör mü olacak, bölgede bir büyük güç mü olacak, dünyada olup bitene istikamet veren bir ülke mi olacak? Türkiye, buna karar verecek. Allah korusun, eğer 2019'da kaybedersek bu kayıp, gözünü Türkiye'deki gelişmelere dikmiş ve Türkiye'nin kazanması için dua zinciri oluşturan mazlum ve mağdur halkların da kaybı olacak." dedi.

AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci de Gazinantep olarak üye kayıtlarında çıtayı yukarılara çıkaracaklarını belirterek, her zaman ve her şartta göreve hazır olduklarını kaydetti.