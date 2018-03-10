AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin gönül kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere herkesin dua etmesi gerektiğini ifade eden Özkeçeci, "Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tane sivilin burnu kanamasın diye titizlikle ve itinayla Mehmetçiğimiz görev yapıyor." dedi.

Özkeçeci, "Cumhurbaşkanımız direktifleriyle hedef neresi Afrin. İnşallah Afrin çember altında. Amacımız ne terör örgütüne ve hain yapılanmaya fırsat vermemek. Kahraman ordumuz şu anda bunu gerçekleştiriyor." diye konuştu.