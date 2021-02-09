AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçilen Özkeçeci mazbatasını aldı
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AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçilen Özkeçeci mazbatasını aldı

09.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:33
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçilen Özkeçeci mazbatasını aldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Eyup Özkeçeci mazbatasını aldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Eyup Özkeçeci mazbatasını aldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden AK Parti İl Başkanı seçilen Özkeçeci'ye mazbatasını Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç verdi.

???????Özkeçeci, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, gurur ve şerefle yaptığı görevini gelecek seçimlere teşkilatını hazırlayarak sürdüreceğini söyledi.

Teşkilat olarak uyum içerisinde olduklarını ifade eden Özkeçeci, "Bu uyum başarı getiriyor. 2023 seçimlerinde AK Parti'mizin bayrağını en üstte dalgalandırmak teşkilatımızın görevi. Teşkilatımız 2023 için şimdiden hazır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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