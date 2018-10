AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'ndan 29 Ekim Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci imzasıyla yapılan açıklamada, "29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 yıllarında da yaşayacağız. Cumhuriyetimiz bugün her zamankinden daha kuvvetli, her zamankinden daha emin adımlarla ilerliyor, demokrasimiz Cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna, kuruluş felsefesine bağlı olarak gelişiyor, güçleniyor. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız. Bu son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu duygu birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep koruyacağız. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde, kuruluş amacında bu topraklarda yaşayan hiç kimseyi ötekileştirmek, dışlamak, küçük görmek, aşağılamak yoktur" denildi.

"Bu ülke bizim"

Kutlama mesajının devamında, "Bu Cumhuriyet, bu vatan herkesindir, hepimizindir. Cumhuriyet idaresinde, demokratik yönetim biçimlerinde otokratik zihniyete, baskıya, herhangi bir zümreye imtiyaza yer yoktur. Bu ülke, bu Cumhuriyet nasıl hep birlikte kurulmuş ise yine hep birlikte idare edilecek, hep birlikte yüceltilecektir. Cumhuriyetimizin bu vasfını muhafaza etmek, daha da güçlendirmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğiz. 95 yıl boyunca olduğu gibi, bugün de, yarın da, karşımıza sabotajlar, provokasyonlar, tahrikler çıkacaktır ama biz bu imtihanları da başarıyla geçeceğiz. Kardeşliğimize kasteden, milli birliğimize, ulusal güvenliğimize tehdit teşkil eden her girişim, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında mutlaka eriyecektir. İçerden ve dışarıdan yapılan tüm saldırıları, soğukkanlılıkla, büyük devlet refleksiyle bertaraf edecek, ekonomimizi büyütmeyi, demokrasimizi daha ileri standartlara kavuşturmayı, özellikle de 80 milyonun birliğini, kardeşliğini yüceltmeyi, inatla, kararlılıkla, azimle sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı mesajının son kısmında, "Milletimizin fertlerini kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kültürü, kılık-kıyafeti üzerinden ayrıştırmaya kalkan herkes, Cumhuriyetin ruhuna, özüne ihanet içindedir. Geçtiğimiz yıllarda, devletle milletin, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde büyük hedeflere yöneldiği bir dönemi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin diğer tüm kazanımlarıyla birlikte bu mirasa da, yine hep beraber sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun hem 100. yılına, hem 2023 hedeflerimize ulaşmış, hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyoruz. Bu düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz, yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bu vesileyle tüm Gaziantepli hemşehrilerimi de muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP