AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci'den Bayram Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramını kutladı.

Özkeçeci bayram mesajında, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin daha da yoğunlaştığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel yaşandığı günlerdir. İnsanlara erdem ve olgunluk kazandıran, sevgi, hoşgörü, sabır ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bütün İslam Alemi olarak beklediğimiz Ramazan Bayramı, sevgi, kardeşlik ve barışın yoğun olarak yaşandığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği kutsal günlerdir. Bu özel günlerde, sevdiklerimizle vakit geçirmek, büyüklerimizi, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret etmek, ebediyete intikal eden yakınlarımızı yad etmek, aramızdaki kırgınlıkları gidermek, kardeşlik duygularını pekiştirmek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin sosyal barışını sağlamak ve daha müreffeh yarınlara ulaşmamız için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, millete ve tüm İslam Alemine huzur, barış, refah getirmesini diliyor, bu duygularla tüm Gaziantep'li hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Yine, gerek milletimizin huzur ve selameti için vatan topraklarında, barış ve istikrarı korumak için yurt dışında fedakarca görev yapan bütün asker ve polislerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Ayrıca seçim sürecinde olduğumuz bugünlerde sahada gece gündüz demeden çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan tüm AK Parti Gaziantep teşkilatımın bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP