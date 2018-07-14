AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci'den 15 Temmuz Mesajı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı M.Eyüp Özkeçeci başarıyla püskürtülen hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Özkeçeci mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik, bütünlük ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan alçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) amacına ulaşamamıştır. Gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası milletimizin önüne çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında halkımız dimdik durarak ülkemiz üzerindeki oynanan oyunu bozmuştur. Üniformalı teröristlerin Demokrasimize karşı yapmış olduğu bu hain darbe teşebbüsü, siyasi irade ile halkımızın ve emniyet güçlerimizin önemli bir bölümü, aynı anda ve aynı şekilde darbeye karşı çıktı ve girişimi başarısızlığa uğrattı. Ancak geriye darbeci teröristlerin darbeyi başarıya ulaştırmak için cinnet halini almış saldırıları hafızalara, bir daha hiçbir zaman çıkmamak üzere kazındı. Savaş uçaklarıyla emniyet binaları ve Yüce Meclisimizi vurdular. Sivil halkın üzerine gökyüzünde salınan helikopterlerden ateş açacak kadar delirdiler, Boğaz Köprüsü'nde vatandaşlarımızı kurşuna dizdiler, üzerlerinden tanklarla geçtiler. Tüm bu vahşetin sonuç getireceğini ve darbenin başarıyla sonuçlanacağını düşündüler ama yanıldılar. Birçoğu sivil olmak üzere 251 şehit verdi bu millet, daha da fazlasını vermeye hazırdı. Ancak darbeye asla ve asla geçit vermeyeceğini FETÖ' nün teröristlerine de dünyaya da göstermiş oldular. Bu kahramanlığın baş mimarları olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, Gazilerimize de sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP