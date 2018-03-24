AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Kongresi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah bu operasyonlar neticesinde Suriye'den gelen misafirlerimiz de kendi memleketlerine, güven içerisinde dönecekler. Dönmeye de başladılar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Kongresi için Karataş Şahinbey Spor Salonu önünde toplananlara seslenen Gül, bu davanın yılmaz, yorulmaz kadrolarının gençlik kolları olduğunu söyledi.

Gaziantep'in gençlerinin AK Parti'yi en güzel şekilde temsil ettiğini ifade eden Gül, partilerinin güçlü ve büyük Türkiye için çalışan, güçlü kadrolara sahip gençlik ve kadın kollarıyla, Türkiye sevdasıyla yola devam eden kutlu bir hareket olduğunu belirtti.

Gül, Gaziantep'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında her zaman dimdik durduğunu ve en büyük destekçisi olduğunu dile getirerek, "Çünkü Gaziantep Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in Özdemir Bey'in, Karayılan'ın torunudur. İnşallah önümüzdeki günler bugünden daha güzel olacaktır. Ekonomisiyle, siyasi istikrarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin teröre boyun eğmeyeceğini gösterdiler"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı bayrağımızı indirmeye kimse güç yetiremeyecektir. Vatanımızı, ülkemizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ezanımızı susturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bugün Kilisimize bombalar atan terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla başlatıldı ve güzel bir şekilde sonuçlandı. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz Türkiye'nin nasıl bir güç olduğunu, teröre asla boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazi kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz."

Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrinlilere yönelik olmadığını vurgulayarak, "Afrin'de yuvalanan teröristler, Kilisimize, vatandaşlarımıza, camimize yaptıkları terör saldırılarına karşı meşru müdafaa yapıldı. İnşallah bu operasyonlar neticesinde Suriye'den gelen misafirlerimiz de kendi memleketlerine, güven içerisinde dönecekler. Dönmeye de başladılar. Gaziantep'teki misafirlerimiz güvenli bölgeler oluştukça, kendi memleketlerine gitmeye başladılar. İnşallah en kısa zamanda da burada misafir ettiğimiz kardeşlerimiz Afrin'e, kendi memleketlerine dönecekler." ifadelerini kullandı.