AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi - Detaylar

Başbakan Binali Yıldırım, "Alçak terör örgütünü bu topraklardan söküp atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz demeden asker, polis, güvenlik korucularımızla, elhamdülillah topyekun bir mücadele yapıyoruz, netice aldık ancak işimiz bitmedi." dedi.

Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesi Karataş Şahinbey Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Kongre için Gaziantep'te bulunduklarını ancak coşkunun salonlara ve meydanlara sığmadığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin aydınlık yarınları için Gaziantep'in gür sesle haykırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün Samsun ve Giresun'da programlara katıldığını anımsatan Yıldırım, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların her gün memleketin bir köşesinde vatandaşlarla bir arada olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in sadece "Türkiye'nin gazi şehri" değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yolunun geçtiği bir il olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in istiklal savaşında gösterdiği o büyük kahramanlıklar sayesinde memleketin her köşesinde huzur ve güven içerisinde, bağımsızca hayatımızı sürdürüyoruz. Gaziantepli değerli kardeşlerimiz; siz burada Kilis ile birlikte Suriye'ye en yakın ilsiniz. Burada 7 yıldır yaşanan insanlık dramını en yakından sizler biliyorsunuz, maalesef Suriye'deki iç savaş ve yönetim boşluğundan kaynaklanan sebeplerden dolayı 3,5 milyon kardeşimizin hayatını dardan kurtarmak için, evini, yurdunu terk edip buraya gelen kardeşlerimize kucak açtık, ekmeğimizi, aşımızı paylaştık. Siz size düşeni, yakışanı yaptınız. Bizim inancımızda, geçmişimizde insanlık var, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı var. Siz de bunu gerçekleştirdiniz. 500 bine yakın mülteciye ev sahipliği yapıyorsunuz ama biz de bir yandan alçak terör örgütünü bu topraklardan söküp atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz demeden asker, polis, güvenlik korucularımızla, elhamdülillah topyekün bir mücadele yapıyoruz, netice aldık ancak işimiz bitmedi.

Dışarıda ülkemizi Suriye'den de Irak'tan da tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece yurt içinde değil onların bulundukları yerde de inlerine girerek yok etmeye azmettik, karar verdik. Bunun için önce Cerablus, Rai, El Bab, Azez bölgesi şimdi de Afrin'den bu alçak teröristleri temizledik. Sizlerin inancı, güveni sayesinde kahraman mehmetlerimiz destanlar yazdı, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi zulümden kurtardılar. İşte biz böyle bir milletin evlatlarıyız, mesele memleket olunca mesele bayrak olunca mesele istiklal olunca gerisi teferruattır diye yollara çıkan bir milletiz."

81 milyon tek yürek

Binali Yıldırım, 81 milyon Türk vatandaşının hep bir yürek olarak ülkenin aydınlık yarınları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

Gaziantep'te de bugün bayram ve coşku olduğunu çünkü Türkiye'nin aydınlık yarınlarına giden yolda, yenilenme, tazelenme yaşandığını aktaran Yıldırım, "Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz gençlerimizin aydınlık yarınları için buradayız, bu meydandayız. Gaziantepliler; ak kadınlar, ak gençler hazır mısınız? Yeni bir desten yazmaya hazır mısınız. Hedef 2023... Cumhurbaşkanı seçimi, belediye seçimi, milletvekili seçimi." diye konuştu.

Yıldırım, Gaziantep'in başından beri AK Parti'ye çok büyük destek verdiğini, her seçimde artan ilgi sayesinde bugünlere ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Yıldırım'a konuşması sırasında alandakiler sevgi gösterisinde bulundu. Alanın yakınındaki bir evin balkonunda konuşmayı izleyen vatandaşlar, Yıldırım'a çay davetinde bulundu.