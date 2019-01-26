AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 16 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle Gaziantep'te 203 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yaklaşık 80 bin dekar mümbit araziyi sulayacak Doğanpınar Barajı'nın inşasında da artık sona gelindi." dedi.

Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, şehirde son 16 yılda, 19'u hastane olmak üzere toplam 80 sağlık tesisi inşa edildiğini söyledi.

Açacakları yeni tesisler arasında 2019'da hizmete açacakları bin 875 yataklı şehir hastanesinin de bulunduğu 6 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve yaşlılara yaklaşık 4 katrilyon kaynak aktardıklarını vurguladı.

"Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Bay Kemal'e sorarsan yok, hiçbir destek verilmiyor. Ben sana resmi rakamları veriyorum Bay Kemal." diyen Erdoğan, Gaziantep'e 2002 yılına kadar 116 bölünmüş yol yapıldığını, AK Parti ile bunun 396 kilometreye ulaşıldığını ifade etti.

Yapımı devam eden Islahiye-Kırıkhan yolunu Kahramanmaraş-Nurdağı yolunu ve Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu bu yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gaziantep-Birecik, Nizip-Karkamış, Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış ve Osmaniye-Nurdağı yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Şimdi gözümüzü Amanoslara diktik. Amanos Dağlarını tünelle geçeceğimiz. İçinde viyadüklerin ve köprülerin de olduğu Dörtyol-Hassa yoluyla ilgili adımı bu yıl içinde atmaya başlıyoruz. Böylece Gaziantep ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi de kısaltarak yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturuyoruz."

Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin hızlı tren projesinin inşasının etap etap devam ettiğine bildirdi. Bu hızlı tren hattını Nurdağı üzerinden Kahramanmaraş'a bağladıkları bilgisini paylaşan Erdoğan, ayrıca Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin de etüt çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bir başka önemli ulaşım projesinin Gaziray olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem metro standartlarında kent içi ulaşıma hem de hızlı tren bağlantısıyla uluslararası ulaşıma hizmet verecek, günlük 358 bin yolcunun taşınmasını sağlayacak 16 istasyonlu Gaziray'ın yapımı devam ediyor. Belediyemizle müşterek yaptığımız dev bir yatırım. Bu CHP'nin yapabileceği iş değil, bu bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız." ifadelerini kullandı.

"Havalimanının yolcu sayısı 2 milyon 655 bin oldu"

Erdoğan, sürücüsüz metro hattı projesinin inşasına yakında başlayacaklarını duyurarak, "Gaziantep Havalimanı'nın yolcu sayısı 2003'te 223 bin, geçtiğimiz yıl 2 milyon 655 bin oldu. Laf değil icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz." dedi.

Havalimanının kapasitesini yıllık 5 milyon yolcuya çıkarmak için yaptıkları yeni terminal binasıyla apronu seneye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, Gaziantep'te 500 hektarlık bir alanda içinde her türlü lojistik hizmetinin verildiği, gümrük işlemlerinin yapılabildiği otoyol ve demiryolu bağlantısı da olan "lojistik köy" kurulduğunu anlattı. Erdoğan, tahsis ve imar çalışmalarının bittiğini, yakında inşasına başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması için Düzbağ Projesi'ni de hayata geçirdiklerini söyledi.

Ülkenin en büyük içme suyu projelerinden olan ve 1,2 katrilyon liraya mal olan bu projenin ilk aşamasının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Projenin ikinci aşamasını oluşturan Düzbağ Barajı ve Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisinin proje çalışması devam ediyor. Son 16 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle Gaziantep'te 203 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yaklaşık 80 bin dekar mümbit araziyi sulayacak Doğanpınar Barajı'nın inşasında da artık sona gelindi.

Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal, 'çiftçiler aç' diyordu, bu paraları onlara biz verdik. Bunların hepsi kayıtlı. Senin attığın o lafların nerede kaydı var, bilmiyorum. Verdiğimiz yaklaşık 2 katrilyon lira tutarındaki teşviklerle 86 bin Gaziantepli işverenimize destek sağlandı. Gaziantep'te iki yeni organize sanayi bölgesiyle 2 teknokent, 10 araştırma-geliştirme ve 4 tasarım merkezi kurduk."

Erdoğan, kendisini dinleyenlere, "Önümüzdeki dönemde sizlerden alacağımız güçle inşallah çok daha büyük projelere imza atacağız." şeklinde seslendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA