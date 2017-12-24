AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Sarıhan Güven Tazeledi
AK Parti Fethiye ilçe teşkilatında Kadir Sarıhan, yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Fethiye ilçe teşkilatında Kadir Sarıhan, yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı.
Mevcut başkan Kadir Sarıhan ile Turgay Öztürk'ün başkanlık için aday olduğu kongrede, 430 delegeden 409'u oy kullandı.
Yapılan seçim sonucunda 252 oy alan Sarıhan yeniden başkan seçildi. Diğer aday Turgay Öztürk'ün 153 oy aldığı seçimde, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Sarıhan, seçim sonucunun açıklanmasının ardınan yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinde Fethiye'yi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Kongreye, AK Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de katıldı.