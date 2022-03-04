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AK Parti Ferizli ilçe teşkilatı çalışmaları değerlendirdi

AA, Erol Ulu - Güncel
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AK Parti Ferizli ilçe teşkilatı çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Ferizli ilçe teşkilatı, mahalle başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Ferizli ilçe teşkilatı, mahalle başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mehmet Erkut Aşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçenin geçen yıl en fazla üye kayıt yaparak birinci sırada yer aldığını belirterek, yetkili ve üyelere teşekkür etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da yerel seçimlerde yıllardır her zaman birinci parti olarak göreve geldiklerini anlatarak, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde de aynı başarıyı birlik beraberlik içinde devam ettireceklerine inandıklarını dile getirdi.

İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, günün 24 saatinde halkın arasında olduklarını vurguladı.

AA / Erol Ulu - Güncel

Mehmet Erkut, AK Parti, Hisarcık, Sakarya, Güncel, Haberler

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