AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Kır'dan Örnek Uygulama

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Cenan Kır, haftanın belirli günleri halk günü yaparak vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Parti binasında vatandaşları kabul eden Başkan Cenan Kır, "Halk günü düzenleyerek elimizden geldiği kadarıyla her gün halkımıza destek olmaya çalışıyoruz. Siyasi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İktidar partisi olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu memnuniyetle insanlar bizlere desteklerini sağlıyor" dedi.

Başkan Kır, "En iyi şekilde hizmet ederek genel anlamda Fatsamıza ne kazandırabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyor, sorunları ve beklentileri birinci ağızdan dinliyoruz. Bizler halkın partisiyiz ve halkın gücü ile hizmetlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Cenan Kır'a teşekkür ederek, halk günlerinde istek ve talepleri başkana ilettiklerini ifade etti. - ORDU