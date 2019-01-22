AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel Oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Fatsa İlçe Başkanlığı görevine İsa Yüksel atandı.

AK Parti Genel Merkezi, Cenan Kır'ın istifası üzerine boşalan AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığına atama yaptı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı oluru ile İsa Yüksel bu göreve getirildi.

Yeni Başkan İsa Yüksel yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in oluru ve İl Başkanlığımızın kararları doğrultusunda, ilçe Başkanı olarak göreve atandım. Tüm Fatsa'ya hayırlı olsun. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA