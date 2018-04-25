Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun karşısında hainlik yapan, şer ittifakları oluşturanların arasında geçeceğini belirterek, "Yedi düvel de gelse Allah'ın izniyle alnımızın akıyla en yüksek oyu alacağız." dedi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Fatih Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Bakan Kaya'nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Serap Yaşar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Kaya, AK Partili gençlerin 15 Temmuz gecesi sokaklarda hain darbecilerin karşısında istikbal ve istiklallerine sahip çıktığını söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Kaya, "Fatih, 15 Temmuz gecesi Fatih'in torunlarının burada yaşadığını gösterdi. Bu davaya gerçekten baş koymuş bir kardeşiniz olarak, o gece ben sayın vekillerimiz ve bakanlarımızla TBMM çatısı altında bombaların altındayken Fatihli genç kardeşlerimle ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımızla temas halindeydim. O gece yaptığınız kahramanlıkları, tarih asla ve asla unutmayacaktır. Sizler o gece bu milletin evlatları olarak büyük bir destan yazdınız. Aynen Çanakkale'de dedelerimizin yazdığı destan gibi." diye konuştu.

Kaya, 24 Haziran'da önemli bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek, gençlerden, son zamanlarda yaşanan kirli pazarlıklara bakmalarını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizlerin böyle çirkin pazarlıklara şahit olmanızı asla ve asla istemezdik. Ama görüyorsunuz, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu, Recep Tayyip Erdoğan ve onun karşısında hainlik yapan, şer ittifakları oluşturanların arasındaki bir seçim olacak. Yedi düvel de gelse Allah'ın izniyle alnımızın akıyla en yüksek oyu alacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı, dünya mazlumlarının umudunu Allah'ın izniyle başkan yapacağız. Bu kutlu yolda en büyük görev sevgili genç kardeşlerime ve hanım kardeşlerime düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman gençler üzerinden siyaset yapan bir lider olmadı. Hep gençler için siyaset yapan bir lider oldu. Gençlik kollarında siyasi hayatına başlamış bir lider olarak hemen hemen her ortamda genç kardeşlerimizin yer almasında büyük gayret gösterdi. ve gençlerin önünün hep açtı."

"Kılıçdaroğlu'nu kadınlardan özür dilemeye davet ettik

Bakan Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatarak, bu seçimin gençlerin seçimi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Ama diyoruz ki 2023'te inşallah dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisinde yer alacağız. Türlü türlü oyunlara, hain emellere rağmen Allah'ın izniyle biz bunları gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz, kadınlarımız için gerçekleştireceğiz. Biz bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik yol yürümeye devam edeceğiz. Fatih'te çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmamak hedefimiz olacak. Sizlerle birlikte umuyorum ki tüm gençlere ulaşacağız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Kucaklayıcı olacağız.' Tüm genç kardeşlerimizi sizler kucaklayacaksınız.

Maalesef bu ülkede bir muhalefet sorunu var. Ana muhalefetin başkanı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Hanım kardeşlerimizden özür dilemesi lazım. 23 Nisan özel oturumunda kadın vekillerimize dönerek, 'Özel bir sorununuz mu var?' diye bir hanımefendiye, bir kadın milletvekiline gerçekten benim ağzıma almak istemediğim çok çirkin bir ifadede bulundu. Yine kadın vekillerimize dönerek, 'Dedikodu yapıyorsunuz, çıkın dışarıda yapın.' dedi. Kılıçdaroğlu kadınlara karşı bu ayrımcılıklı dili, bu aşağılayıcı üslubunu bir an önce terk etmeli. Biz kadın vekiller olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu tüm kadınlardan özür dilemeye davet ettik, yine de ediyoruz. Daha önce de bu tür ifadeler kullanmıştı biliyorsunuz. Bu kendisinin zihin kodlarında kadınlara verdiği değeri, kadınlara biçtiği rolü de çok güzel gösteriyor."