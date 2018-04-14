AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi - Detaylar
- AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi Fatih Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongreden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan ilçe kongresine katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi
Fatih Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongreden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan ilçe kongresine katılarak konuşma yaptı.