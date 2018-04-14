AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü İstanbul'un çeyrek asır öncesinden çöp dağlarını hatırlıyorsunuz, öyle mi? Hava kirliliğini hatırlıyorsunuz, öyle mi? Susuzlukları hatırlıyorsunuz, öyle mi? Onlardan bir şey kaldı mı? Bunları beraber aştık." dedi.

Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, ilçeye gelirken gördüğü senfoni orkestrasına dikkati çekerek, Tarihi Yarımada'nın içinde bulunduğu Fatih ilçesine hak ettiği hizmetleri vermenin ecdada sorumluluğun gereği olduğunu ifade etti.

Senfoni orkestrasının Külliye'ye gelmek istediğini aktaran Erdoğan, "Maestroya, 'Biz, sizi külliyede ağırlarız ama sizden 300 kişi istiyorum.' dedim. Bu çocuklar, 300 kişi ile birlikte gelip, Külliye'de bir konser verecekler. Bunlar Fatih Belediyesi'nin gençleri olacak. Onları orada ağırlayacağız. Burası eskiden neydi? Sulukule'ydi. Sulukule'nin bilirsiniz, klarneti, davulu meşhurdur. Şimdi o Sulukule'nin yerine bu işi çok daha edibane bir şekilde yapan bir Fatih Belediyemiz var. Şu anda her yönüyle medeni bir Sulukule meydana geldi. Bu bizim için iftihar meselesidir." diye konuştu.

AK Parti'nin mezbelelikler bırakan değil, mezbelelikleri ele alıp, onları modern, insanca yaşanabilecek hale getiren belediye olduğunu aktaran Erdoğan, şimdi çok daha ilginçlerini yaptıkları ve yapacaklarını söyledi.

"Gençliğimiz çok büyük bir imkana kavuşmuş olacak"

Erdoğan, ilçe belediyesi eliyle son 3 dönemde Fatih'e 631 trilyon liralık yatırım yapıldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın, Büyükşehir Belediyemizin hizmetleriyle bu rakam milyarı değil, katrilyonu buldu. İlçe belediyemiz eliyle aralarında medreselerin, tekkelerin camilerin, sarnıçların da bulunduğu 337 adet eseri restore ederek, İstanbul'a ve dünyaya yeniden kazandırdık. Şimdi sırada 850 eser daha var. Ayrıca ilçenin görüntüsünü güzelleştirmek için 2 bin binanın cephesi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi. Hem ülkemiz hem de şehrimiz için başlı başına bir değer olan Kapalıçarşı'da restorasyon, çatısından başladı. Mayıs ayında çarşının restorasyonu bitiyor. Alt yapı çalışmalarıyla birlikte diğer kısımlarının restorasyonu ve güçlendirilmesi de yapılıyor. İstanbul'un en renkli semtlerinden biri olan Sulukule halloldu zaten. Osmanlı-Türk mimarisinin örnek bir semti olarak yenilenen Ayvansaray'daki çalışmalar bitmek üzere. Süleymaniye'de 734 bina yenileniyor. Böylece sokak siluetinden mahalle dokusuna kadar tarihi Süleymaniye Mahallesi aslına uygun şekilde yeniden canlandırılıyor. İlçedeki yeşil alan ve park büyüklüğü 120 bin metrekareden, 487 bin metrekareye çıkartıldı. Yapılan 15 ve inşa halinde olan 5 spor salonu ile Fatih'teki gençlerimize sağlıklı ortamlarda spor yapma imkanı temin edildi. Şimdi asıl önemli olan, Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu'nun olduğu bölge, tamamıyla Basketbol Federasyonumuzun emrine amade olacak şekilde yıkılıyor. Oradaki tüm antrenman salonlarıyla birlikte federasyon merkezi inşa edilecek. Böylece gençliğimiz çok büyük bir imkana kavuşmuş olacak."

"Biz eserle konuşuyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 15 yıl önce sadece bir sosyal tesis varken bugün bu sayının Fatih'te 9'a yükseldiğini belirterek, "Gençler, Sulukule Sanat Akademisi ile binlerce çocuğa ücretsiz müzik ve sanat eğitimi veriliyor. Var mıydı geçmişte böyle? Hani sanatseverler şunlar, bunlar konuşuyorlar, 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.' Biz eserle konuşuyoruz, eserlerle. Eminönü'nün yaklaşık yarısının yayalaştırılması, günde 2 milyon insanın ziyaret ettiği bu bölgeyi oldukça rahatlatmıştır. Belediyemiz, biri bin 700 diğeri 600 kişilik Yenikapı Gösteri Sanatları ve Sulukule Kültür Merkezleri ile ilçemize iki önemli proje kazandırmanın hazırlıkları içindedir. Ayrıca ilçemize 6 yeni kütüphane yapılıyor. Her merkezi yer gibi Fatih'in de en büyük sıkıntılarından biri otopark. Belediyemiz tam otomatik katlı otoparklarla bu soruna çözüm bulmaya gayret ediyor." şeklinde konuştu.

İlki faaliyete geçen bu otoparklardan iki tane daha yapılacağını dile getiren Erdoğan, ana hatlarıyla ifade ettiği bu hizmetlerle birlikte Fatih'in çok daha farklı bir yere geleceğini, yeni dönemde yeni hizmetlerle ve projelerle İstanbul'u tekrar tekrar fethetmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"İskan işi imkandan önce zihniyet işidir"

Erdoğan, AK Parti'nin en önemli özelliğinin hep yapmanın, ihya etmenin ve inşa etmenin peşinde koşması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu anlayışın en somut icraatlarını İstanbul'da görmek mümkündür. Her konuda olduğu gibi şehirlerimizin ihyası ve inşasında da öncelikler belirleyici olmuştur. Bir dönem İstanbul'un kaçak inşaatlar, gecekondular tarafından kuşatılması hatta her yerin bununla istila edilmesi bu öncelik sıralamasının yapılamamasındandır. Türkiye'nin dört bir yanından göçü önleyecek tedbirleri alamayanlar, bu şehre gelen insanları nizami bir şekilde iskan da edememişlerdir. İnsanımız zaten kendi imkanıyla öyle ya da böyle başlarını sokacak ev yapıyorlardı. Hiç değilse, aynı imkanlarla bu evlerin mahallesi, caddesiyle, sokağıyla, kamu tesisleriyle düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamının önünde hiçbir mani yoktu. Bizden önce İstanbul'da bu yapılmadı. Çünkü iskan işi, imkandan önce zihniyet işidir. Vizyon olmayınca proje de olmuyor. Sonuçta ortaya önce dev yerleşim yerlerinin kurulduğu, ardından alt yapısının getirildiği en son olarak da imarının yapıldığı şehirler çıkıyor. Hadi yeni kurulan yerleri bir kenara bıraktık, Fatih gibi kadim bölgelere de sahip çıkamadık. Surlardaki gecekonduları, cami bahçeleri ve türbe kenarlarındaki tarihi eserlerin içindeki, dışındaki garabet yapıları, derme çatma kulübeleri herhalde unutmadık. Yenisini, doğru yapmayı bıraktık, eskiye sahip çıkamayan bir anlayış yüzünden İstanbul gibi bir cevheri tehlikeye attık. Üzerinde çalışmamız gereken çok önemli bir konu var. Surların dibinde tarihi olarak neler var? Hendekler var. Bu hendeklerin içerisinde salatalık şu bu yetiştiriliyor. Öyle yazılar okudum ki, 'Osmanlı döneminde, ordunun bütün gıda ihtiyacı buradan karşılanıyordu.' deniyor. Yüzyıllarca önce oradan karşılanıyor olabilir, artık şu anda böyle bir dönem var mı? Yok. Bizim şimdi o surları mütemmim olacak projelerle güçlendirmemiz ve oradaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmamız lazım. Oralara bir çevre, peyzaj düzenlemesi getirmek suretiyle, İstanbul'un çocuklarına piknik alanı haline getirmek varken, oraları neden hala öyle bir garabet olarak saklayalım? Bu konularda dahi siyasetin içinde belli yerlere gelmiş olanların inadi tutumlarını aşmak mümkün olmadı. Bunun için de 15 yılımız geride kaldı, Artık bunu aşmamız lazım. Bunun üzerinde çalışıp, hemen bu adımları atmamız lazım. Zeytinburnu'nda hafta sonlarında ailelerin çocuklarıyla nasıl oralara akın ettiğini görüyorsunuz. Nedir bu İstanbul'un ihtiyacı? Bunu yapmamız lazım. Hele Fatih'in buna çok çok ihtiyacı var. Bunları başarmamız lazım."

" İstanbul'umuza, Fatih'imize hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Başkanlığını ve bazı ilçelerdeki belediye başkanlıklarını aldıkları günden bu yana İstanbul'u yenisiyle ve eskisiyle, tarihine, adına, şanına layık bir şehir haline getirmenin mücadelesini verdiklerini anlattı.

Bu süreçte çok önemli, çok hayırlı işler başardıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elbette eksiklerimiz olmuştur, hatta hatalarımız da olmuştur fakat asla bunlarda ısrarcı olmadık, farkına vardığımız anda düzeltmenin yollarını aradık. Bugünkü İstanbul'un çeyrek asır öncesinden çöp dağlarını hatırlıyorsunuz, öyle mi? Hava kirliliğini hatırlıyorsunuz, öyle mi? Susuzlukları hatırlıyorsunuz, öyle mi? Onlardan bir şey kaldı mı? Bunları beraber aştık ama biz çok daha güzel İstanbul, hayat kalitesi çok daha yüksek bir şehir...İşte bunu kimse inkar edemez, bunu yapacağız. Rabbime bize bu şehre, bu şehrin insanlarına hizmet etme imkanını verdiği için ne kadar hamdetsem azdır. İnşallah ömrümüz oldukça da ülkemizle birlikte İstanbul'umuza, Fatih'imize hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Salondakilerle Rabia işareti yapıp, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganını söyleyen Erdoğan, "İşte bu bizim unsurlarımız, zafere giden yolda unsurlarımız. Peki bunun için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ayrılık gayrılık yok, dedikodu yok, Allah için sevmek var." ifadelerini kullandı.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bugüne kadar görev alanlara teşekkür edip, görevi devralanlara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı Konstantinopolis'in İstanbul'a dönüştürülmesini tasvir eden bir tablo hediye edildi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve eski Fatih ilçe Başkanı Ahmet Hamdi Görgün de Erdoğan'a hediyeler takdim etti.

Kongrede yeni AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a Karagümrükspor forması hediye edildi.

(Bitti)