AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: 5 Yılda 5 Bin Gence İş Sağlayacağız

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz" dedi.

Alibeyköy Osmanlı Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar' programına katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor, kağıt koyuyorlar. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz" dedi.

Cumhur ittifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar Programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda vatandaşlara seslenen Köken, ilçede seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri anlatırken seçimler için vatandaştan destek istedi.

"5 YILDA 5 BİN GENCE İŞ SAĞLAYACAĞIZ"

Seçim ziyaretlerinde kendisinden en çok iş istendiğini dile getiren ve istihdam konusunda yeni alanlar oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken,"En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor. Cebime kağıt koyuyorlar akşamları bakıyorum. Hedefimiz şu bu şehirde 0-19 yaş grubunun şehre oranı yüzde 28, yaklaşık yüz bin çocuk ve genç var. Bunları bizim mutlaka hem faaliyetlerle hem de istihdamla ilgili yönlendirmemiz, önlerini açmamız lazım. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER KESİME DOKUNMAK İSTİYORUZ"

Genç yaşlı, kadın erkek her kesime yönelik projelerle vatandaşla hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Adayı Köken, "Rami'deki milli kütüphaneyi şehirle entegre ederek ve havalimanına hizmet veren kurumların lojistik merkezlerini bu güzergahta hizmet verir hale getirmek suretiyle epey bir bölümü iş imkanına çevirmiş olacağız. Biz her kesime dokunmak zorundayız. Çünkü birbirinden bağımsız hareket edemeyiz. Bu şehirde yaşayan bütün canlıları hayvanlar da dahil, hepsinin haklarını sosyal alanlarını kullanabilme konusunda ortak mücadele etmemiz lazım" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA