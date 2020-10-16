AK Parti Evren 7. Olağan Kongresi'nde Tayanç güven tazeledi
16.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:37
AK Parti Evren İlçe kongresinde, Mehmet Tayanç yeniden ilçe başkanı seçildi.
AK Parti Evren İlçe kongresinde, Mehmet Tayanç yeniden ilçe başkanı seçildi.
AK Parti Evren İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı. Kongreye Ankara milletvekilleri Asuman Erdoğan, Arife Polat Düzgün ile Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya katıldı.
88 delegenin oy kullandığı kongrede Tayanç, ilçe başkanlığına yeniden seçilerek, güven tazeledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven