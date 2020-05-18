AK Parti, evden çıkamayan gençlere yönelik sosyal medyadan bilgi yarışması düzenledi AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çıkamayan gençlere yönelik sosyal medya üzerinden bilgi yarışması düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çıkamayan gençlere yönelik sosyal medya üzerinden bilgi yarışması düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle her yaştan vatandaşın belirli alışkanlıklarından uzak kaldığını, sürecin özellikle gençler için daha zor olduğunu belirtti.

Sahada bulunamadıkları bugünlerde "Hem gençlerimize genel kültür olarak bir şeyler katalım hem de eğlenceli bir vakit olsun." diyerek AK Gençlik Bilgi Yarışması düzenlediklerini ifade eden Büyükgümüş, gençlerin evde kaldığı sürede hayatlarına hareketlilik kattıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Büyükgümüş, yarışmanın 7 gün boyunca belirli sürelerde yöneltilen sorularla yapıldığını kaydederek, "7 günün sonunda tüm sorulara toplamda en çok doğru cevabı verenlere hediyelerimiz oldu. Her güne özel birinciye verdiğimiz hediyenin yanı sıra haftanın toplamında en çok birinci olan kardeşimize drone, ikincimize elektrikli kaykay, üçüncümüze ise tablet hediye ettik." bilgisini verdi.

Yarışmalara günde ortalama 2 bin 500 kişinin katıldığını belirten Büyükgümüş, son gündeki final yarışmasına ise yaklaşık 5 bin 600 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

Büyükgümüş, yarışmaya ilişkin "Alışkın olduğumuz birlikte zaman geçirme döneminden uzak kaldığımız şu günlerde gençlerimiz ve bizim için güzel bir aktivite oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın sona ermesinden sonra yenisinin düzenlenip düzenlenmeyeceğinin merak edildiğini bildiren Büyükgümüş," İnşallah elimizden geldiğince gençlerimizin evlerinden bizlerle birlikte olacağı çalışmalar yapacağız. Arkadaşlarımız bu konuda çeşitli fikirler sunuyor. Gençlerimiz de bizleri takipte kalsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA