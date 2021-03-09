AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu'ndan kent içi ulaşım açıklaması
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AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu'ndan kent içi ulaşım açıklaması

09.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:39
AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu'ndan kent içi ulaşım açıklaması

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'deki toplu ulaşımın çile haline geldiğini bildirdi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'deki toplu ulaşımın çile haline geldiğini bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, seçim zamanında başlanan tramvay çalışmalarının 2021 yılına gelinmesine rağmen hala hizmete açılmadığını ve kent halkının hak ettiği hizmeti alamadığını kaydetti.

Opera-Kumlubel, Şehir Hastanesi-75. Yıl hattı, Opera-Şeker Fabrikası Otogar tramvay hattının 2021 yılı mart ayına gelinmiş olmasına rağmen bu hatların halen hizmet vermediğini ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplu ulaşım, trafiğin içinden çıkılmaz bir hal aldığı şehrimizde git gide büyük önem arz ediyor. Pahalı toplu ulaşıma razı olanlar için bile tramvay hatları şehrin önemli noktalarına ulaşmış değil. Hizmete ulaşmada bir gün bile önemli. Bu şehir toplu ulaşım konusunda yeterince sorun yaşadı. Yıllara uzanan gecikmeler yaşadı. Toplu ulaşım 'çile' oldu. Zamanımızı aldı. Paramızı aldı. Hayat kalitemizi düşürdü. Toplu ulaşım süs değil, ihtiyaçtır. Uygun fiyatlı, konforlu, güvenli ulaşım sağlaması gereken tramvay şehrimizde ya süs ya da farklı süslü hizmetlerin finansörü oldu."

Gücüyener, Kumlubel'in yanı sıra 75. Yıl Mahallesi'ndeki tramvay hatlarında geri sayımın bir türlü bitmediğine değinerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizde tramvay çalışmaları 2002 yılında başlandı. 2021 yılına geldik ancak hala şehrin tramvay hizmeti alamayan noktalarını tartışıyoruz. Eskişehirlilerin her şeyin en iyisine layık olduğundan şüphe yok. Her şeyin en iyisine layık Eskişehir halkı bu bölgelerde ulaşıma ne zaman kavuşacak o da belli değil. Test sürüşü, eğitim sürüşü haberlerini, Eskişehirliler sabırsızlıkla bekliyor haberlerini okuya okuya yorulan Eskişehirliler hala hizmete kavuşamadı. Yerel seçim öncesi 'hızlanan çalışma' görüntüleri, seçim sonrasında ise bir türlü başlayamayan hizmetler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin alışkanlığı haline geldi. Yerel seçimler öncesi 'çalışmalar hız kazandı' haberlerinin en önemli objesi olan bu hatların 2021 yılı baharında hala çalışmaya başlamamış olması düşündürücü. Basın metni yazmaktan, test sürüşü haberlerini dergilere basmaktan hizmeti başlatmaya vakit kalmıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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