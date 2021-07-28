AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den yol harcaması katkı payı eleştirisi
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AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den yol harcaması katkı payı eleştirisi

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den yol harcaması katkı payı eleştirisi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'de CHP'li belediyelerin talep ettiği asfalt parasının zulüm olduğunu bildirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'de CHP'li belediyelerin talep ettiği asfalt parasının zulüm olduğunu bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, yol harcamalarına katkı payının alınıp alınmamasının belediye meclislerinin takdirinde olduğunu belirtti.

Eskişehir'deki CHP'li meclis çoğunluğuna sahip belediyelerin "asfalt parası" istemekten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile çekinmediğini aktaran Gücüyener, şunları kaydetti:

"CHP'li meclis çoğunluğu 'alınsın' dedi. CHP'li belediye başkanları ödeme emri gönderdi. Hem yapılan kaldırım ve refüjlerle 'belediye çalışıyor' reklamını yapıyor. Hem de parasını bizden alıyorlar. Kaldırımların üstüne belediye başkanının fotoğrafı olan tabelalar konuluyor ama faturayı biz ödüyoruz. Öyle afaki rakamlar geliyor ki apartmanlar kendi kapılarının önünü kendileri yaptırsalar emin olun o kadar masraf çıkmaz. Belediye meclisleri bu bedellerin halktan istenmesine karar vermemeliydi. Buna karşın istenen bedeller de önceki yıllardaki gibi fahiş. Bayındırlık fiyatlarını değil kendi yüksek ihale bedellerini baz alıyorlar. Mevzuatta açık olmasına rağmen ilimizde 15 metreyi geçtiği ölçüm yapmadan dahi belli olan geniş cadde ve bulvarlara da asfalt parası gelmeye devam ediyor. Asfalt parası artık zulme dönüştü, inşallah Eskişehir bu zulümden ilk yerel seçimde kurtulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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