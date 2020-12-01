AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan'dan sağlık çalışanlarına tebrik
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan'dan sağlık çalışanlarına tebrik

01.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:55
AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan'dan sağlık çalışanlarına tebrik

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı-2, Tepebaşı-8 ve motosiklet ambulans merkezlerinde çalışan sağlık personelini ziyaret eden Karacan, çalışmalarında başarılar diledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında gösterdikleri çaba ve fedakarlıkları için tüm personele teşekkür eden Karacan, şunları kaydetti:

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"Her zamankinden farklı bir süreçteyiz. Kutsal bir hizmete nail olan sağlık çalışanlarımız geçirdiğimiz bu dönemde gerektiğinde kendi sağlıklarını bile riske atarak canla başla görevlerini yerine getiriyorlar. 7/24 çalışan arkadaşlarımıza bir nebze de olsa moral verebilmek için bugün yanlarındayız. İnşallah ülkemizin de hızla çalıştığı aşının bulunmasıyla bu virüs belasından da kurtulup normal hayata geçeceğiz. Her bir birey olarak biraz daha sabır, biraz daha hijyen ve özen göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızdan en büyük ricam ise acil durumlarda saniyeler ile mücadele eden bu personellerimize trafikte lütfen yol verelim, geçişlerini kolaylaştıralım. Unutmayalım ki bir gün o aracın içerisinde biz veya yakınlarımız da olabilir."

Karacan, kente birçok noktada açtıkları istasyon, tam donanımlı araçlar ve tecrübeli personel ile hizmet veren başta İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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