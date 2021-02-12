AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan'dan Pazaryeri'ne ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti.

Karacan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karacan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin doğal güzellikleriyle dikkat çektiğini ifade eden Karacan, "Komşu ilin milletvekili olarak her zaman Bilecik ve ilçelerinin yanındayız. İnşallah daha güzel hizmetlere vesile oluruz, Pazaryeri ilçemizde hak ettiği yeri bulur." diye konuştu.

Ziyarette Karacan'a AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ile belediye ve İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN