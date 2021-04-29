AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan, CHP'li Yalım'ın sınır kapılarındaki akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialarını yalanladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın sınır kapılarındaki gümrüksüz alanda bulunan akaryakıt istasyonlarından haksız kazanç elde edildiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın sınır kapılarındaki gümrüksüz alanda bulunan akaryakıt istasyonlarından haksız kazanç elde edildiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Yalım'ın Meclis'teki konuşması ile bir televizyon kanalında yayınlanan haberde bahsi geçen İpsala Sınır Kapısı'ndaki akaryakıt istasyonunun, kendisiyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Sadece Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki birer akaryakıt istasyonunun işletmeciliğinin kendi şirketine ait olduğunu aktaran Karacan, şunları kaydetti:

"Araştırma gereği duymadan, şirketçe hangi istasyonların işletmeciliğinin yapıldığı dahi bilinmeden, dile getirilen suçlamalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Benzer iftiralar bundan öncede aynı çevreler tarafından dile getirilmiş, Rekabet Kurumuna 2018 yılında şikayette bulunulmuş, Rekabet Kurumu tarafından yapılan inceleme sonrası 13 Mart 2019 tarih ve 19-12/137-61 sayılı karar ile 4054 sayılı kanunun 41. maddesi uyarınca iddianın uygun olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ret kararı verilmiştir. Akabinde Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 31 Aralık 2019 tarih ve 2019/2047 esas no'lu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 29 Ocak 2020 tarih ve 2020-60 no'lu kararları ile Rekabet Kurumunun kararı onanmıştır. Söz konusu iddiaların doğruluğu yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde zaten mümkün değildir. Firma itibarının siyasi ve diğer nedenlerle yok edilmeye çalışılması kabul edilebilecek bir durum olmayıp şirkete ve şahsıma karşı atfedilen isnatların gerçekle hiçbir alakası yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık