AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti

21.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:41
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada Günay, Yılmaz'la bazı konular hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Doğal olarak her kesimden yaşanan sorunlarla ilgili bilgi ve talepler geliyor. Çiftçilerimizden, hayvan yetiştiricilerimizden, esnafımızdan, iş dünyasından gelen talepler var. İlgili bakanlarımızın yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak Yılmaz'a da ilettim. Öncelikli konularımızdan biri çiftçilerimizin borç yapılandırması, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine sağlanan destekler, tarımsal elektrik tahsilat sistemi ve süt yem paritesi oldu. Gelen talepleri ilgili mercilere iletiyor ve eş zamanlı çalışmalar ile çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Günay, desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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