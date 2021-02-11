AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: "Eskişehir'in ilçeleri Türkiye'ye örnek olacak"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in ilçelerini Türkiye'ye örnek olacak pilot projelerle ve yeniliklerle adım atacak hale getirmenin en büyük hedefi olduğunu söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in ilçelerini Türkiye'ye örnek olacak pilot projelerle ve yeniliklerle adım atacak hale getirmenin en büyük hedefi olduğunu söyledi.

Eskişehir'in dış ilçelerinden sorumlu koordinatör milletvekili de olan Günay, AA Eskişehir Bürosunu ziyaretinde, "Sürdürebilir Kırsal Kalkınma Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, yaşamsal kırsalın oluşturulması için 3 ana başlığı olan çalışmanın ilçelerin gelişmesi için önemli olduğunun altını çizdi.

İlçelerin eksiklerini girmek için çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Öncelikle yaşam kırsalının oluşturulması için eğitim, sağlık, barınma, kamu hizmetleri ve imkanları gibi altyapı ve üst yapı yatırımları kapsayan çalışmalarımız gündemimizde. Altyapı yatırımlarına 2021 yılında tamamlanacak Gökpınar Barajı, Laçin Barajı ve Güreş Göleti, sulama tesisleri, doğal gaz erişim ve yolları örnek verebilirim. Üst yapı projeleri kapsamında ilçelerimizdeki barınma, sosyal, spor ve sanat imkanlarının iyileştirilmesi için TOKİ konutları, sosyal yaşam tesisleri, spor alanları, park ve ilçe içindeki yol projelerine odaklandık. İkinci olarak kırsalda kamu hizmetlerinin kaliteli şekilde sunulması için kamu ve belediye hizmetlerinin verileceği bina, araç, gereç destekleri gerekiyordu. İnönü Hükümet Konağı, Sivrihisar'a 40 yataklı bir hastane ek binası, Çifteler Hastane ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yenilenmesi, Sarıcakaya Toplum Sağlık Merkezinin yanı sıra kamu kurumlarımız ve belediyelerinizin yerel hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans, cenaze aracı ve çevre temizliği araçlarının teminine destek verdik."

Günay, istikrarlı istihdam ve verimli tarım üretimine önem verdiklerini vurgulayarak, geçimini hayvancılık ve tarımla devam ettiren köylülere verimli tarım yapmayı öğretmek, katma değeri yüksek üretimin nasıl yapılacağını onlara anlatmak ve kırsaldan merkeze olan göçün engellenmesi için geçim kaynağı yaratacak projeler geliştirmek istediklerini ifade etti.

İnönü ilçesinde manda yetiştiriciliğinin canlanması, Sarıcakaya ilçesinde kuşkonmaz üretimi, pancar ve haşhaş kotalarının artırılması gibi örnekleri veren Günay, "Bu yatırım ve projelerin gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgili Bakanlarımıza, kurumlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Günay, hükümetin verdiği desteklerle ve projelerle kırsaldaki üretimi artırıp, oralarda dönüşümün başlayacağına inandığına değinerek, şunları bildirdi:

"Agro-tech' yani 'teknolojik tarım optimizasyonu' denilen daha teknoloji kullanan tarım mekanizmalarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da bazı müjdelerimiz olacak. Yeni projeler başlatıyoruz. Bir yandan yaşanabilir kırsal oluştururken, bir yandan da Eskişehir'in ilçelerini Türkiye'ye örnek olacak pilot projelerle ve yeniliklerle adım atacak hale getirmek en büyük hedefimizdir.'

"Yunus Emre'ye uygun bir şekilde bu yılı değerlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatan Günay, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, dünyaya mal olmuş en değerli halk düşünürlerinden, tasavvuf şairlerimizden biridir. Şiirlerinde çok yalın bir dil kullanmış, halka, açık bir dille hitap etmiş, Türkçe'yi çok güzel kullanmıştır. Bu tarzı Yunus Emre'nin her zaman okunup anlaşılmasında büyük rol oynamıştır. Yunus'un düşünüş sistemi tasavvuf felsefesine dayandığı için şiirleri de tasavvuf ağırlıklıdır. Hoşgörü timsali olmuş Yunus Emre'nin düşünüş sistemini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmamız, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Onun eserlerini okuyan, özümseyen kişiler etkileniyor, bu yüzden Yunus Emre'nin düşünüş felsefesini anlatmamız gerekiyor. 'Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü' diyerek hoşgörünün en kapsayıcı tanımını yapan Yunus Emre'yi önce kendimiz anlamamız, özümsememiz ve sonra anlatmamız gerekiyor. 2021 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesinin farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Yunus Emre'ye uygun bir şekilde bu yılı değerlendirmek bize nasip olacak. Özellikle Eskişehir olarak bizim üzerimize çok görev düşüyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık