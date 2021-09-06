AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Günay, yüz yüze eğitime başlayan Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş'ı ziyaret etti. Okul müdürü Orhun Özel'den bilgi alan Günay, Edebiyat Sokağı'nı gezdi.

Milletvekili Günay, burada yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan çocuklarımızın eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve bir daha kesintiye uğramaması tek temennimiz. Çocuklarımız başarılar diliyor, emekleri ödenemeyecek eğitim camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Öğrencilere de seslenen Günay, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, uzun bir aradan sonra tekrar bir aradasınız. Salgın nedeniyle arkadaşlarınızdan hocalarınızdan uzak kaldınız ancak şimdi yeniden okuldasınız. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek öğreniminizi sürdüreceksiniz inşallah. Benim babam da bu sıralarda okumuştu. Bu sıralarda aldığı eğitim ile önce doktor oldu. Sonra Eskişehir milletvekili oldu. Biz de sizlerin başarılarına tanık olmak, sizleri çok farklı alanlarda konularında uzman yetişkinler olarak görmek istiyoruz. Sakın hayallerinize sınır koymayın. Disiplinli çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bizler her zaman size destek vermeye hazırız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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