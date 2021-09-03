AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Günay, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerine, TBMM'deki ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki son çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentte, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır'ın da katıldığı toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Günay:

"AK Parti kadınların sayesinde bugünlere geldi. Cumhurbaşkanımız kadınlara büyük bir değer veriyor ve siyasetin öznesi olarak görüyor. Kadınların ve gençlerin benim için de her zaman yerleri farklı. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli projelere hep birlikte imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Kadınlarımızın emeklerinin değerini bulması, gelir elde etmelerinin sağlanması için projeler yapmak ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek en büyük hedefimiz. Bu toplantımızda da bu projelerin ön değerlendirmesini birlikte yaptık, yol haritamızı belirledik. Bizler büyük bir aileyiz ve birbirimize destek vererek sinerji üreteceğiz. 14 ilçenizin de ayrı dinamikleri, ayrı potansiyelleri var. Bunları kadınlar olarak ortaya çıkaracağız ve kadın gücünü göstereceğiz. Bu nedenle bu buluşmamız benim için çok önemli ve değerli oldu. Katılım gösteren kadın kolları üyelerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar