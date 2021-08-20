AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan ilçelere asfalt müjdesi
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan ilçelere asfalt müjdesi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan ilçelere asfalt müjdesi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ilçelere yapılacak olan asfalt yatırımına yönelik müjdeyi açıkladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ilçelere yapılacak olan asfalt yatırımına yönelik müjdeyi açıkladı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefiyle yaptıkları çalışmaların sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, ilçe ziyaretlerinde vatandaşların en çok yolların bozuk olduğundan şikayet ettiğini kaydetti.

Yerel çözümler üretmek adına Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın kendisine ilettiği ilçedeki projelerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bilgi verdiklerini ifade eden Günay, projeyle Çifteler Belediyesinin asfalt üretim tesislerinde üretim yapılması, ihtiyacı olan ilçelerin merkez ve köylerinin yollarının yapılmasının hedeflendiğini, bakanlık tarafından desteklenen bu proje için hibe başvurusunun ise onaylandığını ve protokollerin imzalandığını belirtti.

Protokole ilişkin detayları da paylaşan Günay, "Beylikova, Günyüzü, Çifteler, Sarıcakaya, Sivrihisar ile İnönü ilçelerimize 100'er ton bitüm malzeme verildi. İlçelere verilen malzemenin yaklaşık değeri 3 milyon 500 bin lira. Bu daha başlangıç, aşama, aşama ihtiyaç kapsamında bakanlığımızın malzeme desteği ile yol yapım projemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmayla, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanlardaki eksiklerin giderilmesinin amaçladığının anlatan Günay:

"Çifteler Belediyesine ait asfaltı plenti ve diğer ekipmanlar olduğu için alınan malzemeleri ilçelere uygulayacak olması ise Cumhur İttifakı'nın birlik ve yardımlaşma içinde ilçelerimize hizmet götürüyor olmasının en büyük örneğidir. İlçelerimiz ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin veremeyiz. O nedenle konuya çözüm odaklı yaklaşarak bu projeyi hayata geçirdik. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ve ekibine verdiği destek, Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'a üretimi odak alan yaklaşımı ve özverisi için teşekkür ediyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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