AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti.

Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay beraberindeki Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile birlikte bakan Dönmez'i ziyaret ettiği, ilçenin sorunları hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Günay, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede:

"Dış ilçelerimizin en büyük sorunlarından biri köy yollarının bozuk olması, diğeri de kilitli parke taşı ihtiyacı. Bu sorunlara yerel çözümler üretmek adına Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın tarafıma ilettiği ilçemizdeki üretim projesini hayata geçirmek üzere bakan Dönmez'e projeyi anlattık. Bu proje ile Çifteler Belediyesinin asfalt üretim tesislerinde üretim yapılması, ihtiyacı olan ilçelerimizin merkez ve köylerinin yollarının yapılması hedeflenmektedir. Enerji bakanımızın da desteklediği proje için hibe malzeme desteği talebimiz olumlu karşılandı. Ayrıca kurulacak olan kilit parke taşı tesislerin de üretilen kaldırım taşları da yine hem Çifteler ilçemiz hem de ihtiyacı olan belediyelerimize dağıtılacak."

Günay, yaptıkları ilçe ve köy ziyaretlerinde vatandaşların bu konuda büyükşehir belediyesi sorumluluk alanında olan noktalardaki mağduriyetlerini sıkça dile getirdiklerini belirterek:

"Bu projeyle Cumhur İttifakı ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ancak Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli ilgiyi göstererek hizmet götürmediği noktalarda vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek ve bu noktalara hizmet götürülecek. Yani bu proje sayesinde büyükşehir belediyesinin yapmadığı bazı işlere de çözüm üretmiş olacağız. Enerji Bakanımız Dönmez'e verdiği destek, belediye başkanımız Bıyık'a üretim bazlı yaklaşımı için teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ali Koç Muslera Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:41:02. #1.15#
title