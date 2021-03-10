AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova ilçesini ziyaret etti

10.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:54
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Beylikova ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye yeni atanan Kaymakam Hakan Başoğlu ile makamında görüşen Günay ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, daha sonra Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e ziyarette bulundu.

İlçedeki kadınlara karanfil dağıtan Günay, pazar esnafını da ziyaret ederek öneri ve isteklerini dinledi, ardından bir kahvede ilçede yaşayanlarla çay içerek sohbet etti.

Milletvekili Günay, burada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Beylikova'nın potansiyelini hep biliyorduk. İlçemizin bu potansiyeli ortaya çıkarması için çalışmalarımıza uzun zamandır devam ediyoruz. Belediye Başkanımız çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Ben şehrin vekili olarak projeleri farklı kurumlar nezdinde takip ediyorum ve hedeflediğimiz birçok projeyi de neticelendiriyoruz. İlçe Belediye Başkanımız Özkan Alp ile sürekli iletişim halinde ilçe halkımıza hizmet etmek tek hedef ve görevimiz. Bugün burada sadece son 1 yıl içinde yapılan 5 projeyi ziyaret ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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