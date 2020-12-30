AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan kadınlara yönelik şiddete tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 3 kadının hayatlarındaki erkekler tarafından katledildiğini belirterek, ilgili bakanlıkların ve kendilerinin hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını aktardı.???????

Cinayetlerin faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı almaları gerektiğini ifade eden Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şiddet kendine öz güveni olmayan, çaresiz, iletişim kurarak kendini ifade edemeyen, duygusal boyutta ilkel yaratıkların başvurduğu insanlık dışı bir davranıştır. Yalnız kadına karşı değil, insana karşı yapılan şiddete karşı duralım, yalnız insana değil, her tür canlıya karşı yapılan şiddete karşı duralım. Kendini güvende hissetmeyen kadınlar KADES yani 'Kadın Acil Destek' uygulamasını telefonlarına indirebilir. Kadınlar ve çocuklar tehlike anlarında tek bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliyor.

Yapılan çalışmalar şiddetin ailede, sosyal çevrede ve medyada öğrenilen bir davranış şekli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle sadece hukuki cezalarla bu toplumsal sorunu çözmek mümkün değil. Geleneksel ataerkil, erkek egemen davranış kalıplarını kırarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli vurguladığı gibi 'aile erkil' zihniyete evrilmemiz gerekiyor. Ancak bu zihniyet değişimi ve eğitim ile bu toplumsal sorunu çözebiliriz. Şiddet gerçekleşmeden önceki aşamalara odaklanmalı ve son aşamaya gelmeden önleyici tedbirler alınmalı. Caydırıcı cezalar ancak son aşamadaki bir önlem olabilir ama hayatını kaybeden bir daha gelmiyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar