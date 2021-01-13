AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığına Özlem Ünalır atandı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Özlem Ünalır'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine İl Başkan Yardımcımız Özlem Ünalır hanımefendi atanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık