AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
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AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay Derneği desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay Derneği desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler anısına Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda, AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, vatandaşlar ve parti üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünalır, 15 Temmuz şehitlerin anısına bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 15 Temmuz ruhu ve iradesi ile buradayız. Kan bağışı kampanyamızı böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmenin gururunu damarlarımızda hissediyoruz. Vatan için can veren aziz şehitlerimiz ve canını vatanı için düşünmeksizin feda etmeyi göze almış gazilerimize minnet duygularımızla bugünü anlamlı kılmak istedik. Şehitlerimiz can verdi. Bizler de onların ruhuna kan olalım yaşamlara can olalım istedik. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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