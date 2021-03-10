AK Parti Eskişehir İl Teşkilatından kandil simidi ikramı

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Çarşı Camisi önünde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Çarşı Camisi önünde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyip Altınkaynak ve çok sayıda partili katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımında konuşan Çalışkan, "Bu mübarek günde vatandaşlarımıza ikramda bulunarak kandillerini tebrik ettik. Miraç Kandili'mizin tüm İslam alemine ve milletimize barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar