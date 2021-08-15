AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Çarşı Camisi önünde düzenlenen etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyip Altınkaynak ile partililer katıldı.

Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin sembolü olan muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı günlere hep birlikte ulaşmak ne güzel. Bu birlik ve beraberliğimizden her zaman olduğu gibi rahatsız olan fitne ve fesat odakları var. Güzel ülkemizde huzur ve ahengi bozmaya çalışanlara aziz milletimiz hiçbir zaman fırsat vermedi, yine vermeyecektir. Sofralarımızın bereketinin paylaşarak arttığı, kardeşliğimizin perçinlendiği nice muharrem aylarına erişmek dileğiyle. Tüm hemşehrilerimizin Hicri yılbaşını ve muharrem ayını tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar