AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından üyelere "evde kalın" telefonu
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından üyelere "evde kalın" telefonu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü parti üyelerini telefonla arayarak "evde kalın" çağrısı yaptıklarını belirtti.

10.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:50
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından üyelere

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü parti üyelerini telefonla arayarak "evde kalın" çağrısı yaptıklarını belirtti.

Çalışkan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, el birliğiyle bu sıkıntılı günlerin geride kalacağını ifade etti.

Eskişehir'de kurum ve kuruluşlar arasında koordineli bir çalışma olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Milletimiz için gece gündüz demeden salgına karşı tam manada savaş veriliyor. Öte yandan hemşehrilerimizin de alınan tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Bu hepimiz için memnuniyet verici. Ayrıca Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Hastanesinde yatak kapasiteleri yeterli olup hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

Salgının başladığı günden bu yana AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak, ilk etapta merkez ve ilçelerde ikamet eden 65 yaş ve üstü üyelerimizi tek tek arayarak dışarı çıkmamaları konusunda ricalarda bulunuyoruz. Aramalarımız sadece 65 yaş üstü ile sınırlı kalmayıp bütün üyelerimizi kapsayacak şekilde genişleyecek. Tüm hemşehrilerimizin, kendileri ve sevenleri için tedbirlere harfiyen uymaya devam etmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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